Edirne'de göçmen kaçakçılarına operasyonda 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Havsa ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen yabancı uyruklu 10 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Y.E., H.T., R.R., H.Ş. ve N.M. gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden R.R., H.Ş. ve N.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.E. ile H.T. tutuklanarak, cezaevine konuldu.