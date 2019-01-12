Edirne'de geleceğin rehberleri sertifikalarını aldı

EDİRNE Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı Edirne Kent Müzesi'nde yetişen 'Geleceğin Rehberleri' sertifikalarına kavuştu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Çocuklarımız; kentimizi geleceğe taşıyacak, geleceği tasarlayacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak. Bu nedenle en büyük yatırımımızı çocuklarımız için yapıyoruz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın en önemli projelerinden biri olan; 8 bin 300 yıllık tarihe sahip olan ve kenti geleceğe taşıyacak Edirne Kent Müzesi; geleceğin rehberlerini yetiştirmek; gençlere kent bilincini aşılamak ve geçmişten geleceğe köprü kurabilmek için önemli bir projeye imza attı. Öğrencilerin yaşadıkları kenti daha yakından tanımalarını sağlamak ve gelecek ile geçmiş arasında önemli bir köprü oluşturmak amacıyla başlatılan 'Geleceğin Rehberleri' isimli proje kapsamında eğitim alan 62 öğrenciye sertifikaları Edirne Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından takdim edildi.

Proje hakkında bilgi veren Edirne Kent Müzesi Sorumlusu Recep Soyupak, her şeyin meraklı bir öğrencinin sık sık müzeye gelmesi; bazen de arkadaşlarını da müzeye getirerek, onlara müze hakkında bilgi vermesiyle başladığını söyledi. Öğrencilerin kendi arkadaşlarını müze rehberlerine göre daha dikkatli dinlediklerini belirten Soyupak, "Bunu fark etmemiz bizi bu projeyi uygulamaya teşvik etti" diyerek eğitim programı hakkında bilgi verdi.

Müzede eğitim alan Durul İşler, "3 hafta boyunca müzeye gelmek beni çok mutlu etti. 3 hafta sonunda müzeye gidemediğim için çok üzülüyorum" dedi. Bunun üzerine Gürkan, müzede eğitim alan öğrencilere müzenin ücretsiz olacağını ifade etti.

Maral Dağcı da "Müzelerden çok sıkılıyordum. Ama buradaki rehberlerimiz Gizem Hoca çok eğlenceli bir şekilde anlattı müzeyi. Bir bağlılık yakaladık. Arkadaşlarıma müzeyi anlatırken de çok heyecanlandım" dedi. Ece Aktaş ise "Bu eğitimde çok sıkılacağımı sanıyordum. Müzeler benim için çok sıkıcıydı. Sıkılacağımı düşündüm ama burada çok eğlendim. Artık evime gelmiş gibi hissediyorum. Rahat ve sıcak bir ortam vardı" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİYDİ'

2014 yılında göreve gelirken hayallerinden birinin de Edirne'ye kent müzesi kazandırmak olduğunu ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Çünkü kentin bütün geçmişini bütün özelliklerini kent müzesinde anlatıyorsunuz. Hiç kimse bir kenti 1-2 günde gezerek kentin geçmişini, kimler tarafından kurulduğunu, geçmişte neler yaşandığını yada bugün ne özelliklerinin bulunduğunu anlama şansına sahip değil. Bunu anlatmanın tek ve kesin yolu kent müzeleridir. Kentin tarihi ne kadar eskiyse müzede o kadar güçlü oluyor. Bunu doğru bir şekilde anlatabilmek gerekiyor. Edirne gibi 8 bin 300 yıllık geçmişe sahip bir şehri kent müzesine sığdırabilmek de mümkün değil. Toplumun ilgisini çekebilecek; toplumun bilmesi gereken, öğrenmesi gereken unsurları öne çıkararak bunu kent müzesinde sunmanız gerekiyor" dedi.

Kent müzesi hakkında detaylı bilgi veren Gürkan, "Bu müzeyi kurarken hedefimiz çocuklarımıza geçmişi doğru ve kalıcı bir şekilde öğretebilmekti. Çünkü çocuklarımız kentimizi geleceğe taşıyacak, geleceği tasarlayacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak. Bu nedenle en büyük yatırımımızı çocuklarımız için yapmaya çalışıyoruz" dedi. Müzelerin her şehirde çok önemli olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Özellikle turizmin gelişmesine önem veriyoruz. Çünkü Turizm Edirne'nin, çocuklarımızın geleceği. Turizm her sektörü doğrudan etkileyen bir alan o yüzden çok önemli. Bu koltukta gelecekte sizlerden biri oturacak. Ama buraya oturabilmek için çok bilgili olmanız, şehrinizi çok iyi tanımanız, şehrinizde yaşayan insanların özelliklerini, ihtiyaçlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu başarabilecek yetenektesiniz. Müze dışındaki Edirne'yi de tanıyalım artık. Bundan sonraki hedef bu olsun. Bu şehir sizlerle birlikte geleceğe yürüyecek" dedi.