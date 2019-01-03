Edirne'de erkek cesedi bulundu

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),()-EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde bir erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Güney 90 mevkiinde erkek cesedi olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıklar incelemede cesedin yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 30-35 yaşlarında yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Ceset, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edirne'de, geçen yıl aralık ayında farklı sınır köylerinde 4 kaçak göçmenin cesedi bulunmuş, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte ölümlerin donma sonucu meydana geldiği tespit edilmişti.