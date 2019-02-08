Edirne'de erkek cesedi bulundu

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),()-EDİRNE'nin İpsala ilçesinde sulama kanalı içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Paşaköy'deki çeltik sulama kanalı içerisinde erkek cesedi olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıklar incelemede cesedin kanala düşerek boğulduğu tahmin edilen 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Ceset, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.