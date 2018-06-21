Edirne'de 77 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 77 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, Keşan ve Meriç ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Irak, Azerbaycan, Afganistan, Filistin, Tunus, Fas ve Cezayir uyruklu 77 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.