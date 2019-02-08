Edirne'de 700 kilo kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),()-EDİRNE'nin Enez ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yasadışı yollarla avlanmış 700 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küçükevren köyünde D.Ç. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 14 varil içerisinde 700 kilo kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi. Piyasa değeri 20 bin lira olan deniz patlıcanlarına el konulurken, araç sürücüsü D.Ç. ve araçta bulunan A.A. ile G.S. gözaltına alındı. Deniz patlıcanları teslim edildikleri Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize dökülürken, kaçakçılıkta kullanılan araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. D.Ç., A.A. ve G.S. ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.