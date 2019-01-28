Edirne'de 66 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 66 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 4 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzenledikleri 4 ayrı operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Pakistan, Sri Lanka, Myammar, Hindistan, Somali ve Bangladeş uyruklu 66 kaçak göçmeni yakaladı. Polis, organizatörlük yaptığı belirlenen A.Y., N.K., A.E. ve Y.U.'yu gözaltına aldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen A.Y., N.K., A.E. ve Y.U. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.