Edirne'de 550 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 550 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Köşen ve Orhaniye köyleri ile İpsala, Enez, Lalapaşa ve Meriç ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Myanmar, Fas, Filistin, Bangladeş, Eritre, Irak, Afganistan, Pakistan uyruklu 550 kaçak yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.