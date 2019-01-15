Edirne'de 518 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 518 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, İpsala, Meriç, Keşan, Havsa ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosna, Köşen, Sazlıdere ve Orhaniye köylerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Fas, Cezayir, Filistin, Bangladeş, Mısır, Pakistan, Afganistan, Hindistan ve Eritre uyruklu 518 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.