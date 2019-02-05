Edirne'de 497 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 497 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Yenikadın, Kemal, Orhaniye ve Bosna köyleri ile İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Myanmar, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Irak, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 497 kaçak yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.