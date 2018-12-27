Edirne'de 470 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 470 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna köyü ile İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Fas, Libya, Filistin, Bangladeş, Tunus, Pakistan, Afganistan, Cezayir ve Irak uyruklu 470 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.