Edirne'de 44 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 44 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Orhaniye, Bosna ve Yenikadın köyleri ile İpsala ve Havsa ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Pakistan, Afganistan, İran, Filistin, Irak, Tunus ve Fas uyruklu 44 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.