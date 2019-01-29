Edirne'de 417 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 417 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, Köşen, Orhaniye ve Bosna köylerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Irak, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 417 kaçak yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.