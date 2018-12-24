Edirne'de 386 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 386 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosnaköy, Sarayakpınar, Yenikadın, Eskikadın ve Orhaniye köylerinde yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen İran, Somali, Filistin, Cezayir, Libya, Fas, Irak ve Afganistan uyruklu 386 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.