Edirne'de 31 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 31 kaçak göçmeni yakaladı. Polis, organizatörlük yaptığı belirlenen B.K., H.Ş. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş., savcılıktaki ifadesinin ardından, B.K. ve A.G. ise çıkarıldıkları mahkemece haklarında adli kontrol kararı uygulanarak, serbest bırakıldı.