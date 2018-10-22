İPSALA(Edirne),()-EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir işyerinde jandarma tarafından yapılan aramada 3 ton 129 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesinde A.Y.'ye ait işyerinde yaptığı aramada çeşitli markalarda piyasa değeri 55 bin lira olan 3 ton 129 litre kaçak şarap ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan A.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Edirne'de 3 ton 129 litre kaçak şarap ele geçirildi
İPSALA(Edirne),()-EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir işyerinde jandarma tarafından yapılan aramada 3 ton 129 litre kaçak şarap ele geçirildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesinde A.Y.'ye ait işyerinde...
İPSALA(Edirne),()-EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir işyerinde jandarma tarafından yapılan aramada 3 ton 129 litre kaçak şarap ele geçirildi.
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