Edirne'de 28 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 28 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 4 organizatör çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimuhacir Beldesi TOKİ Konutları mevkiinde bekleme yapan 3 araçta arama yaptı. Aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Filistin, Afganistan, Fildişi Sahili, Irak ve Suriye uyruklu 28 kaçak göçmeni yakaladı. Polis, organizatörlük yaptığı belirlenen U.B., C.H., A.C. ve H.Z.'yi gözaltına aldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen U.B., C.H., A.C. ve H.Z. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.