Edirne'de 194 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 194 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna ve Büyükismailce köyleri ile İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç, Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Myanmar, Fas, Yemen, Filistin, Bangladeş, Lübnan, Irak, Afganistan, Pakistan uyruklu 194 kaçak yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.