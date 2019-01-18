Edirne'de 174 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 174 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna, Küçükdöllük, Kemal ve Orhaniye köyleri ile İpsala, Meriç, Keşan, Havsa ve Uzunköprü ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Fas, Filistin, Bangladeş, Sri Lanka, Afganistan ve Tunus uyruklu 174 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.