Edirne'de 167 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 167 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Yenikadın, Sarayakpınar ve Bosna köyleri ile Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Irak, Afganistan, Pakistan, Myanmar, Cezayir, Libya ve İran uyruklu 167 kaçak yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.