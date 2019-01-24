Edirne'de 149 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Köşençiftliği ve Bosna köylerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Türkmenistan, Libya, Cezayir, Pakistan, Tunus, Irak, Cezayir, Fas, İran, Afganistan, Nepal ve Eritre uyruklu 149 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.