Edirne'de 126 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 126 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna ve Yenikadın köyleri ile İpsala, Enez ve Meriç ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan, İran, Tunus, Yemen ve Pakistan uyruklu 126 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.