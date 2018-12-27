Edirne'de 100 kilo kaçak çay ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),()-EDİRNE'nin İpsala ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta 100 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sultanköy yakınlarında yaptıkları uygulamada R.S. (47) yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'dan, Türkiye'ye getirilen ve piyasa değeri 10 bin TL olan 5 çuval içerisinde 100 kilo kaçak çay ele geçirildi. R.S. gözaltına alınırken, kaçak çaylara el konuldu.