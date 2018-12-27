Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yerlisu köyünde O.D. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen ve piyasa değeri 40 bin TL olan 1 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi. Midyelere el konulurken, O.D. gözaltına alındı. O.D. jandarmada ifadesi alınarak hakkında 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 1322 TL idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Midyeler teslim dildikleri yetkililerce denize döküldü.