Edirne'de, 1'inci Balkan Türk Kadın Çalıştayı düzenlendi

EDİRNE,()-TRAKYA Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 'Mirasımızın İzinde: 1'inci Balkan-Türk Kadın Çalıştayı' Edirne’de gerçekleştirildi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın destekleriyle Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kosova Parlementosu Başkanvekili Müferrah Şinik, milletvekilleri, akademisyenler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından KADEM ve Trakya Üniversitesi tanıtım filmlerinin izlenmesiyle başlayan etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin çalıştay ile ilgili mesajının okunmasıyla devam etti.

KADEM Tekirdağ Temsilcisi ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi Zeynep Şentop Şahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Trakya bölgesinde yer alan topraklarıyla Balkan Coğrafyası içinde bulunduğunu, aynı zamanda yaklaşık 600 yıl Balkanlar’da hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasını taşıyor olması hasebiyle sadece coğrafi olarak değil, bu mirasın izinde siyasi, tarihsel ve kültürel yönden de bir Balkan ülkesi olduğunu ifade ederek, “Balkanlar’da yaşayan Türk ve Müslüman toplulukların Türkiye’yi bir ‘koruyucu devlet’ olarak gördüğünün farkındayız. Devletimiz de, hem kendi sınırlarımız içinde Balkanlar’dan göç etmiş bir nüfusun yaşıyor olması hem de tarihsel-kültürel bağlarımız nedeniyle Balkanlı Türkleri ve Müslümanları kendi soydaşlarımız, dindaşlarımız ve dostlarımız olarak görmektedir. Devletimiz nezdinde gösterilen ilginin sivil toplumun temsilcileri tarafından da vurgulanmasının, kamuoyunun sahip olduğu duyarlılığın dile getirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, böyle bir çalıştayda konuşma yapmaktan ve değerli misafirlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, “Bugün, kökleri asırlar öncesine dayanan kadim dostluğumuzu ve kardeşliğimizi yâd etmek için buradayız. Hepinizin bildiği üzere Osmanlı medeniyeti farklı kültürlerin bir arada barış ve huzur içinde yaşayabileceği bir hayat tesis etmiştir. Osmanlı ile yüzünü İslam medeniyetine dönen bu topraklarda, bütün kimliklerin saygı ve hoşgörü ile karşılandığı, kimsenin kendi kültürünün ve inancının dışında bir hayata zorlanmadığı tarihi belgelerle sabittir. Ecdadımız, Anadolu gibi Rumeli’yi de kendi kültürüne özgü mimari eserlerle donatarak bu coğrafyada kültürel varlığını kalıcı hale getirmiştir. Çok kültürlü yapısıyla Avrupa ile payitaht arasında köprü olan Balkanlar, aynı zamanda bu toprakları da besleyen zengin bir medeniyet havzasıdır" şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’nin köklü geçmişine değindiği konuşmasında, şunları söyledi: “Fatih’in doğduğu, Balkanları ve İstanbul’u fetheden şehir olan Edirne’de, Balkanlı soydaşlarımıza ‘Evladı Fatihan’ denir. Edirne, Evladı Fatihan’a baba ocağıdır. O yüzden bu toplantının bugün burada olması çok anlamlı ve çok önemlidir. Trakya Üniversitesi en büyük yerleşkesinin adını ‘Balkan’, bir yerleşkesinin adını ‘Makedonya’, bir yerleşkesinin adını ‘Kosova’ koymuştur. Bilimsel dergilerimizin birçoğunun adından ‘Balkan’ kelimesi yer alır, senfoni orkestramızın adı Balkan’dır. 3 bin Balkanlı öğrenci burada eğitim görmektedir. 1.658 Balkanlı öğrenciyi ise eğitip, yetiştirip mezun ettik. Bugüne kadar Balkanlar’da 315 yüksek lisans ve 59 doktora öğrencisi aldık. Balkanlar’ın en büyük hastanesinde her yıl ikiye katladığımız uluslararası hasta sayımızla soydaşlarımıza da şifa oluyoruz. Dış İşleri ile koordineli çalışarak tüm Balkanlar’a dokunmaya çalışıyoruz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, medeniyetimizin önemli bir mihenk taşı olan kadim şehir Edirne’de bir Balkan-Türk Kadın Çalıştayı yapıyor olmanın önemini vurguladığı konuşmasında, “Bugün 21. yüzyılın hemen başındayız ama başarısızlıklarla dolu 20. yüzyılın ardından geldiğimiz noktada, insanlık yeni bir çıkış arayışı içerisinde. Hukuk, siyasi ve kültürel olarak yeni bir dönemin başlangıcının emarelerini görüyoruz. İşte bu noktada mirasımızın bizlere bıraktıkları, getirdikleri, mirasımızın izleri çok önemli. Bir medeniyetin gelişme-yükselme döneminde mi yoksa gerileme döneminde mi olduğunu anlamanın birçok yolu var. Bunlardan en önemlisi şudur ki, bir kültür ve medeniyet kendi coğrafya alanı dışında yaşayan insanlara da bir ümit veriyorsa, onlar için de bir cazibe merkezi olmaya devam ediyorsa o medeniyet ilerleme, yükselme ve gelişme dönemindedir. Bir medeniyet kendi coğrafyasındaki insanlara, kendi havzası içindeki insanlara bile bir ümitsizlik veriyorsa o zaman o medeniyetin gerileme döneminde olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu yüzyılda parlak ve gelişmiş medeniyetin örneğini vermiş aziz medeniyetimizi tekrar güncelleyerek bugünün şartlarında insanlara sunma çabasında olduğumuzu görüyoruz. Bu coğrafyanın insanları, Balkanlar'ın insanları, bu büyük medeniyetin insanları; bir gelecek, adil bir medeniyet kurma imkânı içerisinde. Dolayısıyla bizim gözümüzü başka yerlere değil bu mirasımıza çevirmemiz, insanlara sunacağımız değeri göstermemiz gerekiyor. Birçok görüşün konuşulacağı, mirasımızı yeniden gözden geçirme, ona yeniden alıcı gözle bakma fırsatının olacağı bu toplantıyı, Balkanlar’daki o büyük medeniyetin ilk adımlarının atıldığı Edirne’de gerçekleştiriyoruz. Kadın çalıştayı olmasının ayrı bir önemi var. Kadınlar kültürün taşıyıcısıdır. Bütün kültürler açısından böyledir. Gerek kültürün ince detaylarını dokuyanlar ve bunları aktaranlar gerekse sonraki kuşaklarla doğrudan temas kurmaları anlamında kadınlar çok önemli. Balkan kadınlarının da 1. Balkan Türk Kadın Çalıştayı’nda bir araya gelmesi, bu mirası değerlendirmesi, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda bir fikir teatisinde bulunması çok önemli. Başta kadınlarımız ve Trakya Üniversitesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın geleneksel hale gelmesini arzu ederek, birçok konunun tartışılarak birçok çözümün gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop ise “19. ve 20. yüzyıl insanlarının, sadece bizim değil bütün dünyada kendi kültürlerinden, geçmişlerinden utanarak sıkılarak bir özgüven eksikliği ile yüzünü Batı’ya döndüğü ve bir aşağılık kompleksiyle Batı’ya baktığı bir dönem oldu. Oysa bizim kendi medeniyetimize, kültürümüze baktığımızda utanacağımız değil tam aksine iftihar edeceğimiz bir medeniyet var. Bugün birçok açıdan bunu büyük ölçüde aştığımızı düşünüyorum ama asıl meselemiz mirasımızın ne olduğunu anlamak ve bugünün anlayışı ile ifade edip kavrayabilecek noktaya gelmek. Ama onun kadar önemli olan bu mirasımıza bir özgüven içerisinde sahip çıkmak. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde Türkiye çok kısa bir süre içerisinde bu özgüven problemini aştı. Daha önce yurt dışına gittiğimizde çok az sayıda iş adamı görürdünüz, çok az sayıda akademisyenle görüşür, karşılaşırdınız. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin en girişimci iş adamları Türkiye’den. En girişimci akademisyenler Türkiye kökenli akademisyenler. Bunun sebebi kendimize ve kültürümüze olan özgüven. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki siyasi maceramızı tek kelimeyle ifade edecek olursak bu milletin özgüven kazanmasıdır. Bunu kazanmadan ne mirasımızı anlayabiliriz ne de mirasımızı aktarabiliriz. Bu bakımdan mirası kavramak ve mirasımızın doğru bir miras olduğunu insanlık için doğru olduğunu bir özgüven içerisinde ifade edebilmek önemlidir. 21. yüzyıldaki meselelere yeni perspektifler ile insanlarımıza, kendimize ve daha sonra toplumumuza bu mirasımızı daha iyi aktarabilmek için fikir ve kafa yormak gerekiyor. Bunun bu çalıştayla başlamış olacağını düşünüyorum. 1. Balkan Türk Kadın Çalıştayı olması önemli, ümit verici bir başlangıç olacağını gösteriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Çalıştayda protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem yaparken Müferrah Şinik (Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Parlemento Başkanvekili), Salih Murat (Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi), Rıfat Feyziç (Karadağ Müftüsü) ve Dr. Pervin Hayrullah (Batı Trakya Türk Kadın Platformu, BAKEŞ) konuşmacı olarak yer aldı.