Edirne Belediyesi, Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması düzenleyecek

EDİRNE,()-EDİRNE Belediye Başkanlığı tarafından Kırkpınar Festivali kapsamında düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun desteği ile 3 yıldız almaya hak kazanan sayılı yarışmalar arasında yeralan Kırkpınar Ulusal Fotoğraf Yarışması 20'nci yılına giriyor. Belediye, 2019 yılında düzenlenecek 20'nci Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın duyurusunu yaptı.

Edirne Belediyesi’nce 01-07 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenecek, 20'nci Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması başladı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteği ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliği ile düzenlenen yarışmaya katılımcılar siyah-beyaz ve renkli kategorilerinde 4 fotoğraf ile katılabilecek. Yarışmada birincilik alacak eser sahibi Edirne Belediyesi tarafından verilecek 6 bin TL para ödülü, ikincilik alacak eser sahibi 5 bin TL, üçüncülük alacak eser sahibi 4 bin TL para ödülü ile TFSF tarafından altın, gümüş ve bronz madalya almaya hak kazanacak. Yarışmada ayrıca 1 esere Edirne Belediyesi Özel Ödülü ve 3 esere de mansiyon ödülü verilecek. 20'nci Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nda toplam 40 eser, ödül ve sergilemeye layık görülecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından 2019/005 kayıt numarası ile desteklenen yarışmaya katılım, http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresi üzerinden online yapılacak. Başvuru için son tarih ise 3 Mayıs 2019 olarak belirlendi. Yarışmanın jürisinde, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, TFSF Yönetim Kurulu Başkanı A. Beyhan Özdemir, Fotoğrafya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sefa Ulukan, EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz ile fotoğraf sanatçıları Behiç Günalan ve Adnan Sokol yer alacak. Jüri 17 Mayıs 2019 tarihinde toplanıp değerlendirmesini yapacak ve ardından 20 Mayıs 2019 tarihinde de sonuçlar Edirne Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun resmi web sitelerinden ilan edilecek. Edirne Belediyesi, ödül ve sergileme alan fotoğraflardan oluşan bir katalog da bastıracak.

20'nci Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması ile ilgili tüm bilgiler ve katılım şartları, Edirne Belediyesi’nin www.edirne.bel.tr isimli web sitesi ile TFSF’nin web sitesinden görülebilir.