Edirne Belediyesi, toplu ulaşım projesi için anket yaptıracak

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye olarak toplu taşıma hat optimizasyonu projesini gerçekleştireceklerini belirterek, "22 Ekim’den itibaren yaklaşık 1 ay süreyle 18.00 ile 22.00 saatleri arası toplu taşımada iyileştirmeler yapmak için anketörler evleri ziyaret ederek; vatandaşlarımızın bu konudaki görüşlerini, önerileri, eleştirileri öğrenebilmek amacıyla bir anket çalışması yapacaklar” dedi.

Edirne’de ETUS’un, 8 ana hatla 234 minibüsle hizmet verdiğine değinen Gürkan, şehrin gelişimine, şehirde yeni yerleşim alanlarının açılmasına bağlı olarak zaman zaman yeni hat, yeni durakların açılması gibi ilaveleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapıldığını söyledi.

Edirne'de uzun yıllardır esaslı bir hat optimizasyon çalışması yapılmadığını anlatan Gürkan, "Tüm hatlar uzmanlar tarafından gözden geçiriliyor. 22 Ekim’den başlayarak hafta içi 18.00 ile 22.00 saatleri arasında proje firması bir hane halkı anketi yapacaklar. Toplu taşıma ile ilgili kapıları tek tek çalacaklar ve vatandaşların taleplerini, eleştirilerini, önerilerini alacak ve bu hane halkı çalışmalarında toplanan veriler değerlendirilerek Hat Optimizasyon çalışmasında proje firmasına rehber olacak. Tüm vatandaşlarımıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz. 22 Ekim’den itibaren yaklaşık 1 ay süreyle 18.00 ile 22.00 saatleri arasında toplu taşımada iyileştirmeler yapmak için anketörler evleri ziyaret ederek, vatandaşlarımızın bu konudaki görüşlerini, önerileri, eleştirileri öğrenebilmek amacıyla bir anket çalışması yapacaklar” diye konuştu.

Proje kapsamında otogarda bulunan tüm firmalardan kalkış/varış saatleri ve yolcu sayıları alındığına değinen Gürkan, "Tüm kamu kuruluşlarından sayısal veriler talep edildi ve alındı. Hastanelerden yatak kapasiteleri ve günlük muayene olan hasta sayıları, alışveriş merkezlerden günlük ziyaretçi sayıları, tüm okullardan öğrenci sayıları. Bu bilgiler belediyemize gelen toplu taşıma talep dilekçeleri ile birlikte yüklenici firmaya teslim edildi. Şehir içi toplu taşıma araçlarında kartlı binişlerin raporları sistemden çekildi. Raporlar duraklara göre biniş sayılarını göstermekte ve en yoğun 30 gün baz alındı. 12.10.2018 tarihinde Mahalle Muhtarları ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplu taşıma araçlarında, 17.10.2018 tarihinden itibaren 7 gün süre ile görevli personeller tarafından yolcu sayımları yapılacak" diye konuştu.