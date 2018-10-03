Edirne Belediyesi'nin hayvan replika müzesinde sona gelindi

EDİRNE Belediyesi, İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nde hazırlıklar sona yaklaştı. Müze içerisinde sergilenecek hayvan replikalarının montaj çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Müzede sergilenecek replikaların montajını yapıyor. Çocuklarımıza Cumhuriyet Bayramı’nda bir müzeye kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Şükrüpaşa Mahallesi’nde 12 bin metrekare alana kurulan, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurul Başkanlığı’nın katkılarıyla MEB müfredatına uygun içeriklerle hazırlanan Türkiye’nin ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, 29 Ekim tarihine hazırlanıyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, montajların yapıldığı replikalarında incelemelerde bulunarak, "Müzede sergilenecek olan hayvan replikalarının montajı gerçekleştiriliyor. Müzenin dış alanında iki ayrı ada oluşturuyoruz. Bunlardan biri dinazorların bulunduğu Paleontoloji Adası diğeri ise böceklerin yer aldığı Entomoloji Adası. Paleontoloji Adası’nda çeşitli hayvan türlerinin fosil replikaları sergilenecek. Bu alanı görmeye gelenler bu fosil replikalarını eğitimcilerimizin sunumları ile gerçekteki gibi toprak altından çıkıyormuş gibi izleyecek. Entomoloji Adası’nda da Hamam Böceği, Karınca, Kral Kelebek, Peygamber Devesi, Uğur Böceği, Tarantula, Çekirge, Periodicalcicadas, Yusufçuk, Helikopter Replikaları ile Beetle araba maketleri sergilenecek. Dış alanda devam eden replikaların montajının ardından peyzaj çalışmalarımızı tamamlayacağız. Çimlendirme yapılacak, bitkiler ekilecek, havuzlar yapılacak. Çevre duvarları ise tamamlanıyor. Görsel ve eğitimsel açıdan gerçekten de çok zengin bir müze yapıyoruz" dedi.

Müzenin 29 Ekim 2018 tarihinde törenle açılacağını da ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sık sık çalışma alanına gittiğini ve her seferinde de küçük çocukların aileleri ile bu alana geldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.