Edirne Belediyesi'nden yılbaşı konserleri

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE Belediyesi, yılbaşı akşamı Saraçlar Caddesi ve Barış Parkı'nda halka ücretsiz konserler düzenleyecek.

Edirne Belediyesi kentin farklı iki noktasında düzenleyeceği konserlerle yeni yıl coşkusunu sokaklara taşıyacak. 31 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 20.30'da Saraçlar Caddesi'nde Dj Anıl Nacarel ile başlayacak olan konser, Saat 21.15’te Onur Kurt ve Orkestrası, 22.45’te Ar Müzik Orkestrası ile devam edecek. Saat 12.00’yi gösterdiğinde Edirneliler, Saraçlar Caddesi’nde 2019 yılına girmenin mutluluğunu ve coşkusunu yaşayacak. Yılbaşı konserlerinin ikinci durağı ise suni gölet olarak da bilinen Barış Parkı olacak. Saat. 20.30'da DJ Erdem Yeşilimsi ile başlayacak olan konserde Saat 21.15’te Şahin Cevizli ve Orkestrası, Saat 22.45’te Simay Keser ve Orkestrası sahne alacak.

Edirne halkına alternatif bir yılbaşı akşamı sunmak istediklerini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “2019 hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. 2019 yepyeni umutları yeşerttiğimiz, baharı, baharın o güzel kokularını yine hep birlikte karşılayabileceğimiz, baharın o tüm renklerini yine özgürce yaşayabileceğimiz bir yıl olsun. Ve 2019’da Edirne’de, bu güzel ve güzide kentte yüzyıllardır yaşattığımız birlik ve beraberlik; yüreğimizde biriktirdiğimiz o sonsuz sevgi önce tüm yurdu sonrada tüm dünyayı sarsın. 2019 bizim yılımız olsun. Sevginin, barışın ve özgürlüğün yılı olsun” dedi. Gürkan, tüm Edirnelileri konserlere davet etti.