Edirne Belediye Başkanı Gürkan: 60 yıldır yapılmayanı yapıyoruz

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, kent merkezinde araç trafiğini rahatlatmak için başlattıkları Güney-Kuzey Çevre Yolu çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "60 yıl önce buna karar verilmiş ama hiçbir şey yapılmamış. Biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bu yollar sayesinde Edirne'yi 360 derece hiç trafiğe girmeden, hiç ışığa takılmadan dolaşabilecek, gezebilecek hale gelecek insanlarımız" dedi.

Edirne Belediyesi tarafından kent merkezindeki araç trafiğine alternatif yollar açmak ve vatandaşların bir uçtan bir uca daha rahat seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarında sona gelindi. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın göreve gelmesinin ardından, kent merkezinde büyük sıkıntılara neden olan araç yoğunluğunun ortadan kaldırılması amacıyla belediyenin ilgili birimleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Şehir merkezini 360 derece sarmalayan bir çevre yolunun yapılmasının zorunlu olduğu belirlendi ve bu kapsamda kent merkezinin kuzey ve güney çevresinden geçen güzergahlarda planlamalar yapıldı. Bu kapsamda ilk önce Kirişhane semtinden Bölge Trafik Müdürlüğü önüne kadar olan alanda Güney Çevre Yolu'nun yapımı tamamlandı ve hizmete açıldı. Ardından bu yola bağlantılı olarak hayati önem taşıyan Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki Sağlık Yolu bitirilerek Edirneliler'in hizmetine sunuldu. Şimdi de Kuzey Çevre Yolu'nun bitirilmesinde son aşamaya gelindi.

Gürkan, 2019 yılı itibarı ile Edirne şehir merkezinin 360 derecelik bir çevre yoluna sahip olacağını ve bu hizmeti Edirne halkına kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Arkadaşlarım aşağı yukarı 4, 5 aydır çalışıyorlar burada. Burasını bitirdiler, toparladılar. Şu anda son asfaltları atılıyor ve burada ilk etapta 3 şeritli bir yol olacak, bir rampa olacak. Şehrin kuzeyini birbirine bağlayan bir çevre yolu zincirinin son halkası burasıö dedi. Asfalt yol sezonunun tamamlandığını, bundan sonraki etabın yolun Gazimihal üzerinden Güney Çevre Yolu ile bağlantısının olacağını kaydeden Belediye Başkanı Gürkan, “Yol sezonu bitmek üzere. 2019'un bahar aylarında artık son bağlantıyı da yaparak Edirne'yi 360 derece hiç trafiğe girmeden, hiç ışığa takılmadan dolaşabilecek, gezebilecek hale gelecek insanlarımız. Bu yolda yaptığımız çalışmaları çok kısaca anlatırsam size şurada toprağını aldığımız, harfiyatını aldığımız yaklaşık 1000 metrelik bir alan. Yol genişliğini 14 metreye çıkarıyoruz. 3 şeritli bir yol olacak. Burada 20 bin metre küp harfiyat kaldırdık. Yani bunu daha kolay anlatmak açısından şöyle ifade edebiliriz. Yaklaşık 1500 kamyona yakın harfiyat çıktı buradan. Hani bazen diyorlar ya belediye ne yapıyor? Sadece buradan 1500 kamyon harfiyat taşıdığımızı söylersem bir algı oluşturur zannediyorum. Yine burada 6000 metre küp yani 6000 bin ton dolgu yaptık. Bunun üzerine 11 bin ton daha ince mıcırını yaptık, rektajını yaptık. Ve bunlar da yaklaşık 450 kamyon yapıyor. Ve burada da 3000 bin ton asfalt atıyoruz şu anda. 300 bin ton asfalt. Burası dediğimiz gibi 1 haftada bitecek, çizgi çalışmalarını yapacağız. 3 şeritli bir yol olarak şehrin artık kuzey trafiği tamamen rahatlamış olacak" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yapım çalışmalarında son noktaya gelinen çevre yollarının 60 yıl önce imar planına kaydedildiğini ancak bu zamana kadar bu çalışmanın yapılmadığını da sözlerine ekledi. Böylesine önemli bir hizmeti Edirne'ye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gürkan, "60 yıl önce buna karar verilmiş ama hiçbir şey yapılmamış. Yol yapmak maliyeti en yüksek, en pahalı yatırım ve zaman istiyor. Ama biz bu sorunu çözmek için derhal çalışmalara başladık. Öncelikle dedik ki Güney Çevre Yolu'nu açalım. Güney Çevre Yolu'nu açmak 2.5 yılımızı aldı. Tam 2,5 yıl kamulaştırmalarla uğraştık, mahkemelerle uğraştık. Orada sadece 85 tane ev kamulaştırıldı. Arsalar hariç, boş yerler hariç. Ve yaklaşık 1.5 yıl önce Güney Çevre Yolu, Türkan Seçkin Bulvarı'nı hizmete açtık. Şimdi gittikçe iyileştirmelerle sizlerin de bildiği gibi neredeyse Edirne'nin en işlek yolu oldu desek haksızlık etmiş olmayız. Ardından bu yıl mayıs ayında bu sefer şehrin kuzeyini ringini oluşturacak sağlık yolunu hizmete aldık. O da bitti. Şu anda Edirne merkezde çok ciddi bir tarfik sıkışıklığı yok.Biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bu yollar sayesinde Edirne'yi 360 derece hiç trafiğe girmeden, hiç ışığa takılmadan dolaşabilecek, gezebilecek hale gelecek insanlarımız" dedi.

Gazetecilerin mevcut yol güzergahı üzerinde bulunan hurdacılar konusundaki sorularını da cevaplayan Gürkan, hurdacıların taşınması için belirledikleri yere Toprak Koruma Kurulu'nun izin vermediğini söyledi. Gürkan, "Şimdi biliyorsunuz o hurdacıları kaldırmayı hepimiz istiyoruz. Ben istiyorum, Valilik istiyor, Emniyet istiyor. Bununla ilgili Sokak Hayvanları Barınağı'nın orada bir arazi bulduk. 30 dönüm kadar. Tabi tarım arazisi vasfında olduğu için Toprak Koruma Kurulu'ndan karar çıkması ve oranın tarım arazisi vasfından çıkarılması gerekiyordu, hurdacıları oraya taşıyacaktık. Ancak Toprak Koruma Kurulu buna izin vermedi. Şimdi hurdacılar için başka bir yer arıyoruz. Tabi yer bulmakta kolay değil. Hem yer bulacaksınız hem maliyeti var. Kamulaştırma maliyeti var. Kısa zamanda inşallah 2019'da hurdacıları da oradan kaldırmayı planlıyoruz. Yeni bir yer bulup onları taşıyacağız. Yani şehrin dışına ama şehirden çok çokta uzak olmayan bir yere taşımamız gerekiyor hurdacıları. Orasını öyle çözeceğiz" dedi.