Edebiyatçı Tarık Buğra anıldı

TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Tarık Buğra, doğumunun 100’üncü yılında memleketi Akşehir’de düzenlenen paneller ve etkinliklerle anıldı. Etkinliklere Ünlü Yazar Tarık Buğra’nın eşi Hatice Bilen Buğra’da katıldı.Eşinin doğduğu yaşadığı memlekette olmaktan ve O’nun bu şekilde anılmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Hatice Bilen Buğra, Akşehir son yıllarda çok değişip geliştiğini belirterek eşinin memleketinin bu şekilde gelişmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Buğra, Akşehir’deki kütüphanenin isminin “Tarık Buğra Halk Kütüphanesi’ olarak değiştirilmesinden büyük gurur duyduğunun da altını çizdi. Eşi Tarık Buğra’nın kitaplarında Akşehir’i ve Akşehir insanlarını anlattığını söyleyen Hatice Bilen Buğra, Akşehirlilerinde eşine sahip çıkarak onun adını; okullara, caddelere, kütüphaneye vererek kadirşinaslığını gösterdiğini belirtti.Hatice Bilen Buğra “Tarık Buğra gibi değerlerimizin kıymetini bilmek bize kazandırır. Bunu sadece Tarık Buğra için söylemiyorum edebiyatımızın bütün yazarları için söylüyorum. Eğer kıymetini bilirsek hepimiz kazanırız. Akşehirlilerin Tarık Buğra’ya bu denli sahip çıkması ve onun isminin şehrin her yerinde yaşatılması beni çok gururlandırdı. Akşehir’de ve Konya’da bu şekilde güzel bir anma programları yapılmasından dolayı başta Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü Beye, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Beye, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya Beye, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine ve tüm değerli Akşehirlilere teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum” dedi.