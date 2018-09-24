Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinde yazarlar ile okuyucuların bir araya geldiği ve konserlerin düzenlendiği 2’nci Edebiyat Festivali sona erdi.

Festivalde kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği imza etkinlikleri, söyleşiler ve konserler büyük beğeni topladı. Festivalin ikinci gününde Birsen Tezer sahne alırken, Türk sanat müziğinden latine, cazdan popa birçok tarzı seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir konser sundu. Festivalin final gecesinde ise muhteşem sesiyle halk ozanı Mazlum Çimen sahne aldı.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞTU

Festivalin ikinci gününde düzenlenen etkinlikte yazarlar Sinan Meydan, İsmail Saymaz, Hakan Günday ve Aslı Tohumcu söyleşileri büyük ilgi görürken son günde ise Nebil Özgentürk, Sezai Sarıoğlu ve Murat Uyurkulak gibi değerli yazarlar okuyucularıyla buluştu. Kültür ve sanat etkinlikleriyle her akşamı dolu dolu geçtiğini anlatan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Edebiyat Festivalimiz, sanatseverlerin ve Silifke halkımızın büyük ilgisini gördü. Göksu Parkı’nda yazarlarla buluşan kitapseverler önce imza hemen ardından söyleşi etkinliğine katılarak, kültür ve sanat etkinliklerimizle buluştu. Bu güzel etkinliklerimizde kitap tanıtımlarının yanı sıra binlerce vatandaşımız, birbirinden değerli yazarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadı" dedi.

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