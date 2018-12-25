Eczacı teknisyenleri AB standardına yükseldi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() - HATAY'ın İskenderun ilçesinde Eczacı Teknisyenleri Derneği Başkanı Cemal Çelik, eczacı teknisyenlerinin sosyal haklarının genişletilmesiyle ilgili yapılan yasal düzenlemenin TBMM'den geçmesinin sevincini üyeleriyle paylaştı.

Dernek lokalinde üyeleriyle bir araya gelen İskenderun Eczacı Teknisyenleri Başkanı Cemal Çelik, yeni çıkan yasalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Çelik, "Mesleki açıdan sevindirici gelişmeler oldu. Eczacı mesleği çok önemli, eczacı teknisyenliği de bir o kadar önemli, uzun yıllardır bunun mücadelesini verdik. Şu anda her şey istediğimiz gibi ilerliyor" dedi.

Eczacı kalfaları olarak adlandırılan çalışanların sertifikalanarak eczacı teknisyeni unvanı aldığını vurgulayan Başkan Çelik, "Seviyesi iki olan sertifikalarımız, yeni düzenlemeyle beşe çıkartılarak Avrupa standartlarına yükseltildi. Bu da bizler için çok önemli bir gelişme oldu. Çünkü Hastaneler, üniversiteler ve fabrikalarda iş bulma imkânımız daha kolay hale gelindi. Meslek olarak yıpranan meslekler grubuna dahil edildik. Bundan sonra Eczane teknisyenlerimizin SGK'daki kodu 02 olarak değiştirmesi halinde yıpranma durumundan faydalanacak ve dolayısıyla erken emeklilik hakkını elde etmiş olacak. Bu çalışmalar hepimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

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