Ecren Büşra'ya kornea nakli yapılacak

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde göz tansiyonu nedeniyle sağ gözünde görme kaybı olan ve kornea nakli bekleyen Ecren Büşra Malkaş'a kornea nakli yapılacak. Müjdeli haberi ise aileye Kaymakam Mehmet Keklik verdi.

Geçtiğimiz yıl Malkaş ailesini ziyaret ederek Ecren Büşra'nın tedavisinin yapılması için gerekenlerin yapılacağını söyleyen Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, küçük kızı İstanbul'da bir hastaneye göndererek tedavisine başlanmasını sağlmaşıtı. Gerekli tetkiklerin ardından Ecren Büşra'nın eski sağlığına kavuşup görebilmesi için kornea nakli gerektiği belirtilmişti. Ecren Büşra'ya kornea nakli yapılması için Almanya'dan Aykut Kartal ve İstanbul'dan televizyon yapımcısı Erhan Baytimur'un yardım etti.

KORNEA NAKLİ MÜJDESİNİ KAYMAKAM KEKLİK VERDİ

Kaymakam Mehmet Keklik, Mevlana mahallesinde Ömer ve Fahriye Malkaş ailesini evinde ziyaret ederek Ecren Büşra'ya kornea nakli yapılacğı haberini verdi. Kaymakam Keklik, yardımsever vatandaşlara teşekkür ederek vatandaşların her türlü sıkıntısında onların yanında olmaya gayret edeceğini, birlik ve beraberlik içinde, devlet-vatandaş işbirliği ile güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

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