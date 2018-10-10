EBSO'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) nakdi yardımıyla alınan kırtasiye setleri, İzmir'deki muhtelif okullarda okuyan toplam 850 ihtiyaç sahibi öğrenciye dağıtıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından eğitime destek amacıyla Kiraz'ın Cevizli Köyü'nde yaptırılan EBSO İlkokulu'ndaki öğrencilere de kırtasiye yardımı yapıldı. Dağıtıma EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik, Kadınlar Birliği üyeleri, EBSO Vakfı Genel Sekreteri Yener Özdemir ile Gazeteci-Yazar Ayçe Bükülmeyen, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Milli Eğitim Müdürü Şinasi Akgün, Cevizli Muhtarı Ali Çolak da katıldı. Okula gelenlere

Cevizli Ege Bölgesi Sanayi Odası İlkokulu Müdürü Yusuf Ziya Adak ev sahipliği yaptı.

Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, EBSO'nun eğitime verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kaymak, "Cevizli köyündeki hemşehrilerimiz için EBSO gibi bir kurumun eğitime katkıları ve çocuklarımıza elini uzatması bir model oluşturuyor. Bu desteklerin örnek alınmasını, artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik de, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi yetişmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Atatürk'ün gösterdiği yolda ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine ulaştıracak değer eğitimdir, bilimdir. Çocuklarımızın başarıları daim olsun" dedi.

Gazeteci-Yazar Ayçe Bükülmeyen de, okula bağışladığı ve mesleklerinde ilk olan kadınların hayatlarından örnekler verdiği Ezber Bozan Kızlar kitabının söyleşisinde, Cevizlili çocuklara ufuk turu çizdi. Bugün isimlerinden övgüyle söz edilen Türkiye'nin ilk kadın parlamenteri, valisi, emniyet müdürü, öğretmeni, mühendisi hatta futbol hakeminin de bir zamanlar kendileri gibi çocuk olduğunu hatırlatan Bükülmeyen, "Onların da önüne engeller çıkmış. Ama çok çalışmışlar ve yapabileceklerine inanmışlar. Sizin de mesleğinizde ilk, mesela Türkiye'nin ilk kadın astronotu olmanızın önünde bir engel yok. Yeter ki çok çalışın, yeteneklerinizi keşfedin ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Sizlere 'yapamazsın' diyenlere bu kitabı gösterin, 'çalışıyorum ve yapacağım' deyin" diye konuştu.

OKULLARA ULAŞTIRILDI

TOBB ve EBSO'nun nakdi yardımlarıyla alınan kırtasiye setleri EBSO'nun Kiraz'ın Cevizli Mahallesi ile Bergama'nın Dereköy Mahallesi'nde yaptırdığı ilkokul ve ortaokullar başta olmak üzere; Kınık'ta 80. Yıl İlkokulu, Tire'de Akkoyunlu İlkokulu ve Karateke Bayır İlkokulu, Kemalpaşa'da Ansızca İlkokulu, Damlacık İlkokulu, Ergenekon İlkokulu, Kızılüzüm İlkokulu, Kuyucak İlkokulu, Zehra Hocahanım İlkokulu, Aliağa'da Çoraklar İlkokulu ve Karaköy İlkokulu, Menemen'de Maltepe İlkokulu, Seyrek İlkokulu ve 9 Eylül İlkokulu, İzmir kent merkezinde de Kızılay Urla Şubesi, Konak Kemal Reis İlkokulu, Dolaplıkuyu İlkolkulu, 19 Mayıs İlkokulu'nda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Kırtasiye setlerinin ulaştırılmasında EBSO personeli ile organize sanayi bölgelerinin yanı sıra Kızılay Urla Şubesi de aktif görev aldı.

İZMİR, ()

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