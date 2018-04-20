EBSO'dan 'nefes' için 3 milyon liralık yeni kaynak

KÜÇÜK ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) can suyu olan ve 18 aya kadar uzatılan vadesi ile tekrar hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nde, üye sanayicilerin taleplerini dikkate alan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), ilave 3 milyon TL'lik kaynak ayırdı. İlave tahsis ile 2017'de uygulamaya konulan TOBB Nefes Kredisi kapsamında EBSO'nun, sanayicilere aktardığı kaynağın 10 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, olağanüstü olayların yaşandığı 2016'nın son günlerinde ekonomide yaşanan durgunluğa karşı uygulamaya konulan TOBB Nefes Kredisi'nin 2017'de ekonomiye büyük bir ivme kazandırdığının rakamlarla ortaya konulduğuna dikkat çekti. Geçen yıl TOBB Nefes Kredisi'ne 4 milyon TL ile katkıda bulunduklarını, proje kapsamında işbirliği yapılan bankalardan yatırılan miktarın 10 katına kadar kredi kullanımı ve TOBB'un katkısı eklendiğinde EBSO üyesi KOBİ'lere aktarılan kaynağın 53 milyon TL'ye ulaştığını ifade eden Yorgancılar, İzmir'de Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve iş dünyası temsilcilerinin katılımı ile TOBB Nefes Kredisi imza törenini gerçekleştirildiğini hatırlattı. Yorgancılar, "Bu törende Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, kredi miktarı ve ödeme kolaylıklarını müjdelemişti. Daha önce oda ve borsaların yatırdığı tutarın 10 katı olarak açıklanan kredi tutarın TOBB tarafından 15 kat olarak revize edildi. Verilen bu müjdeye EBSO olarak bizde 3 milyon lira ile katıldık. Bu para 5 banka tarafından sanayicilere dağıtıldı. Üyelerimizden gelen talepleri dikkate alarak kredi kullanımı için ilave 3 milyon liralık daha katkı sağladık. TOBB'un katkısı eklendiğinde EBSO olarak KOBİ'lerimize aktardığımız kaynak yaklaşık son iki kredi dilimi için 90, toplamda ise 150 milyon TL'yi bulacak" diye konuştu.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI

Üyeler ilk etapta Oda'dan faaliyet belgesi alacaklar. Faiz oranı aylık yüzde 0. 99, yıllık yüzde 11.88 olarak belirlendi. Kredi vadesi ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere, toplam 18 ay olacak. Geri ödemeler 12 eşit taksit halinde yapılacak. Başvurular, bankalar ve KGF tarafından birlikte değerlendirilecek. KGF, kredi tutarının yüzde 85'ine hazine destekli kefalet verecek. Üyeler 200 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Banka masrafı, kefalet oranının yüzde 0.03 (onbinde üç) ile (en fazla 51 TL) sınırlı olacak. Kredi anapara dönüşleri tekrar kredi olarak kullandırılmayacak. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Vakıfbank, Vakıf Katılım, Halkbank ve Denizbank şubelerinden kullanım yapılabilecek.

İZMİR, ()

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