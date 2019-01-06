Ebru sanatçısı eserlerini kar üzerinde sergiledi

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), () -BALIKESİR'in Manyas ilçesinde yaşayan ebru sanatçısı emekli öğretmen Osman Şimşek, yaptığı eserlerin bir kısmını kar üzerinde sergiledi.

Kendine özgü Şimşek ebrusuyla değişik mekanlarda yaptığı ebru çalışmalarıyla tanınan Manyaslı ebru sanatçısı Osman Şimşek, bu kez yaptığı ebru çalışmalarından bazılarını ilçeye yılın ilk karının yağmasıyla birlikte evinin yanındaki parkta sergiledi. Beyaz zemin üzerinde duran çalışmalar ilginç görüntüler oluşturdu. Şimşek, çalışmalarını ilçe sakinlerine tanıtmak için böyle bir yol izlediğini ifade edip, "Aslında bunu Manyas Meslek Yüksek Okulu’nun duvarlarında sergilemeyi düşünüyordum. Ancak orada yeterli kar olmayınca, burada ki parkta sergiledim. Asıl amacım özellikle gençlerin bunları görüp etkilenerek, ebru sanatını öğrenmelerini istemeleridir" dedi.

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