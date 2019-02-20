Ebeveynler için anne- baba okulu semineri

ANTALYA, () - EĞİTİM Bilimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Özgür Bolat, 23 Şubat Cumartesi günü TerraCity Alışveriş Merkezi'nin konuğu olacak. Dr. Özgür Bolat, ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin tüyolarını verecek.

'TerraCity Kültür Sanat Buluşmaları'nın konuğu olan Dr. Özgür Bolat, 'Anne Baba Okulu Semineri'nde mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensipleri ile bu süreci engelleyen gizli dinamikleri anlatacak, interaktif söyleşi ile soruları yanıtlayacak. Kurucusu olduğu Gelişen Aile Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Anne Baba Okulları ile 'Mutlu ve Başarılı Çocuk' temalı seminerler düzenleyen Dr. Özgür Bolat, bu seminerde de mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek isteyen ebeveynlere önemli tüyolar verecek.

Türkiye'de insan yetiştirme modelini hem ailelerde hem de okullarda değiştirmek gibi bir misyon edinen ve açtığı Anne Baba Okulları'nda ebeveynlere doğru bilinen yanlışları anlatan Dr. Özgür Bolat'ın ayrıca 2008 yılından bu yana 100'den fazla devlet okulunda ve özel okulda 'Öğretmen Liderliği' adında bir projesi uygulanıyor.

FOTOĞRAFLI