ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Antalya 4.0 yılı kapsamında Avrupa Birliği işbirliğinde 'E-Ticarete İlk Adım' programı etkinlikleri kapsamında 'E-Ticarette Pazaryerleri ve Entegrasyon' toplantısı yapıldı.

ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, StockMount Satış Ekip Lideri Aslı Hamzaoğlu ve E-ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel katıldı. Toplantının açılışında konuşan ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, 2017 yılında bu yana üyelerini dijital ekonomiye hazırlamak için projeler yürüttüklerini, konu hakkında bilgi sahibi olmayan bir işletmenin bile 'E-ticarete İlk Adım Programı'nı izledikten sonra e-ticaret yapar hale gelebileceğini kaydetti.

Artık dükkânın önüne sandalye atıp müşterinin beklendiği dönemin geride kaldığını vurgulayan Deniz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dijitalleşmenin, internetin olduğu bir dünyada ticaret yapanlar için mahalle yada şehir değil, tüm dünya potansiyel müşteri durumuna gelmiştir. Dijital ekonomi geleneksel toptancılığı, bayi sistemini hatta yüz yüze satış yöntemlerini bile değiştirmektedir. Bu değişime, dönüşüme ayak uyduramayan işletmelerimizin bırakın uzun vadeyi, orta vadede bile ayakta kalma şansı kalmamıştır. Nitekim veriler de bu dönüşüm ve değişim ihtiyacını desteklemektedir. Geçen yıl normal perakende satış hacmi azalırken, internet üzerinden yapılan satışlarda hacim artışı yüzde 17'dir. Diğer taraftan Türkiye'de e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 3.5 düzeyinde iken dünya ortalaması yüzde 8.5'lardadır. Yani, Türkiye için alınması gereken bir mesafe olduğu açıktır."

Konuya sadece Türkiye olarak bakmamak gerektiğini de kaydeden Cihangir Deniz, Asya ve Afrika ülkelerinde internet kullanım düzeyinin dünya ortalamasına yükselmesiyle e-ihracata odaklanacak işletmeler için de müthiş fırsatlar ortaya çıkacağını kaydetti. Bu değişime, dönüşüme herkesin hazır olması gerektiğine değinen Deniz, "Oda olarak geçmiş yıllarda da e-ticaret üzerine toplantılar yaptık, eğitimler düzenledik. Ancak bu kez çok daha kapsamlı bir programı yürütüyoruz. E-ticarete ilk adım programımızı takip eden bir üyemiz, konu hakkında hiçbir fikri olmasa bile e-ticaret yapar hale gelebilecektir" diye konuştu.

Programın 3 etkinlik grubundan oluştuğuna değinen Cihangir Deniz, bunların farkındalık, eğitim ile uygulama ve atölye çalışmaları olduğunu söyledi. İstekli firmalara 3 gün 6'şar saatten toplam 18 saatlik bir eğitim ve uygulama programı sunacaklarını vurgulayan Deniz, "Bu toplantılarımızın da bu hedefimize katkı koymasını, katılımcılarımıza farklı bir vizyon kazandırmasını diliyorum" dedi.

Toplantı, Aslı Hamzaoğlu ve Ümit Öncel'in 'E-Ticarette Pazaryerleri ve Entegrasyon' konulu sunumlarının ardından sona erdi.

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