E-ticarette, Gaziantep-İzmir işbirliği

GAZİANTEP Ticaret Borsası (GTB) ve İzmir Ticaret Borsası arasında, e- ticaret platformları üzerinde gıda ve tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Gaziantep GTBBAZAAR ve İzmir E-Commodity Bazaar, ulusal ve uluslararası alanda güç birliği yaparak ortak faaliyetlerde bulunacak.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve beraberindeki meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile İzmirli gazetecilerden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını ziyaret etti.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından karşılanan İzmir heyeti, burada düzenlenen toplantıda iki borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında görüş alış-verişinde bulundu. Görüşmelerin sonunda gıda ve tarım ticaretinde Türkiye’nin en önemli iki şehri arasında e-ticaret sisteminin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İzmir heyetini Gaziantep’te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GTB’nin daha önce sadece üyelerine hizmet veren ve geçtiğimiz günlerde ise gelen talepler doğrultusunda tüm Türkiye’deki borsaların üyelerinin kullanımına açılan GTBBAZAAR e-ticaret portalı hakkında açıklamalarda bulunan Akıncı, sistemin bir yıl gibi kısa bir sürede çok önemli mesafeler kaydettiğini söyledi.

GTBBAZAAR platformuna şu an dünya genelinde 5 faklı ülkeden sanayi ve ticaret odaları ile iş adamları derneklerinin destek verdiğini vurgulayan Akıncı, amaçlarının küresel pazarlardaki bu hizmet ağını daha da geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu söyledi.

Dünya ticaretinde artık kuralların değiştiğini ve elektronik ticaretin hacminin her geçen gün genişlediğini kaydeden Akıncı, şu açıklamalarda bulundu:

“Eskiden develer üzerinde kervanlar aracılığıyla yapılan kıtalararası ticaret, günümüzde bir bilgisayar başında birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilmekte. E-ticaret dünya çapında her geçen gün biraz daha yaygın bir hale geliyor. Bir zamanlar dünyanın en zenginleri listesinde petrol üreticileri, banka zincirleri, sanayi kuruluşları gibi dev şirketler bulunurken şimdi onların yerinde uluslararası e-ticaret ve sosyal paylaşım siteleri gibi genç teknoloji şirketleri yer almakta. Bu nedenle, teknoloji odaklı bu değişim ve gelişim furyasının içerisinde mutlaka yer almamız gerekiyor. Bu alanda atacağımız tüm adımları ve yapacağımız iş birliklerini gelecek adına çok önemli görüyor ve önemsiyoruz.”

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’de yaptığı konuşmada, tarım 4.0’ın önemine dikkat çekti.

Gaziantep ve İzmir’in tarih sahnesinde kalıcı olmasını sağlayan en önemli değerlerin başında tarıma elverişli toprakları ve eşsiz ürün yelpazelerinin geldiğimi vurgulayan Kestelli,” Ancak akıp giden tarihle birlikte tarım da büyük bir hızla gelişiyor ve dönüşüyor. Dönem Tarım 4.0’ın; yani akıllı tarımın dönemi. Bilgisayar destekli kontrol sistemleri, yazılım ve donanım araçları, dijital sensörlerle donatılmış makineler, birbirleriyle iletişim halindeki nesneler, tarımı bambaşka bir boyuta taşıyor. Hem sosyal hem ekonomik açıdan çok ciddi sonuçlar doğuracak olan; emeğin azaldığı, verimin ve gelirin yükseldiği yeni bir devir başlıyor” dedi.

Bu dönüşümü doğru okumak ve ülke için bir fırsata dönüştürmek adına büyük gayret sarf ettiklerini kaydeden Kestelli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Yaklaşık iki yıl süren titiz bir çalışmalarımızın ardından, Borsamız ile Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan “Tarım 4.0 Raporu”nu geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaştık. Türk tarımının hem üretim hem de ticarette uluslararası arenadaki rakipleriyle boy ölçüşebilmesini sağlayacak yol haritasını en ince detaylarına kadar ortaya koyduk. Yapılacakları ve yapılması gerekenleri madde madde sıraladık. Akıllı tarım uygulamaları, tarımsal üretimde yüksek kalite ve yüksek verim ile üretim konularında Borsa ve üniversite olarak birlikte hareket edeceğiz.”

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise yaptığı konuşmada borsalar arasındaki ikili iş birliği çalışmalarının önemine işaret etti.

İzmir Borsası’nın son derece stratejik bir görev ifa ettiğini ve başarılı çalışmalara imza attığını anlatan Tiryakioğlu, “Tarıma dayalı sanayide Türkiye’nin başkenti olarak kabul edilen Gazi şehrimizde bizde borsa olarak son 20 yılda yapılabilecek işleri 4-5 yıla sığdırdık. Bu bağlamda birçok projemizi hayata kazandırdık. Gaziantep stratejik bir noktada ve doğu ve güneydoğunun başkenti konumunda. Dolaysıyla GTB’ye de bu manada çok önemli sorumluluklar düşmekte. Bu sorumluluklar ışığı altında bizler de motivasyonumuzu her zaman yüksek tutarak kendimizi en veremli şekilde koordine etmeye çalışıyoruz” dedi.

Türk tarımının ve tarım sanayisinin gelişmesi noktasında borsaların her zaman ilerlemeye destek sağlayan tetikleyici bir güç olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, “Bizlerin talep ve öngörüleri ile ülke tarımı çok daha iyi noktalara gelecek. Günümüze bakacak olursak Hollanda’nın tarım ürünleri ihracatının 100 milyar dolar seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Ülkemiz stratejik konum olarak Hollanda’dan çok daha önemli bir yere ve misyona sahip. Her şeyden önce dünyada kıtalara açılan kilit ve kapı noktası konumundayız. Bu avantajlarımızı en dikkatli ve en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Borsası olarak lisanslı depoculuk için somut projeleri bulunduğunu da belirten Tiryakioğlu, lisanslı depoculukta kefalet sigortası sistemini ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Tiryakioğlu, geçmişte firmaların lisanslı depoya konulan ürünlerin yüzde 15'i için teminat mektubu verdiğini anımsattı.

Toplantıda ayrıca GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ve İTB Genel Sekreteri Erçin Güdücü’de borsalarının yapmış olduğu çalışmalar ve projeleri hakkında sunum gerçekleştirdiler.

GTB Genel Sekreteri Bayram, yapım çalışmaları devam eden GTB Et Borsası ve Et Hali, Antepfıstığı Lisanslı Depo, Hububat Emtia Merkezi, Antepfıstığı Pilot Ölçekli İşleme Tesisi ve Yeni İdari Hizmet Binası projeleri hakkında bilgiler aktardı.

Bayram, ayrıca uygulamaya alınan GTB Mobil Uygulaması, Elektronik Ürün Senetleri Platformu, GTBBAZAAR Emtia Portalı , UR-GE Projeleri, Coğrafi İşaret Tescil çalışmaları ile sürdürülen sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Konuşmalarından ardından, GTBBAZAAR ve E-Commodity Bazaar arasında oluşturulacak ikili iş birliği protokolü İTB Başkanı Kestelli ve GTB Başkanı Akıncı arasında imzalandı.

