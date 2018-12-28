Düzce UMKE ekibi tatbikat yaptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gerçekleştirdiği tatbikatta enkaz altında kalan ve kazalarda yaralananlara müdahale etti.
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi UMKE birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonunda Temel UMKE eğitimi düzenledi. Temel UMKE eğitimi sonrası Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Yanık Köyü AFAD Tatbikat Merkezi'nde eğitim yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi'nden 15 UMKE personelinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan yaralılara ve kazalarda araç içerisinde sıkışan yaralılara müdahale edildi.