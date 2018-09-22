Düzce'den 273 ton fındık ihraç edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE'de, Ağustos ayında Avrupa Birliği ülkelerine 273 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ağustos ayındaki tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı. Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir yere sahip olan Düzce'den Ağustos ayında yapılan ihracatın büyük bir bölümünü, işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi. Ağustos ayı içerisinde Avrupa Birliği ülkelerine 273 ton iç fındık için ihraç edildiği belirtildi.