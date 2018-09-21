Düzce'de kenevir operasyonu

Tezcan SOLMAZ/GÜMÜŞOVA(Düzce), () – DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, jandarmanın operasyonu ile ormanlık alana ekilen 738 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Düzce İl Jandama Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde ormanlık alan içerisinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığını belirledi. Jandarmanın drone yardımı yaptığı aramada ormanlık alanın 3 farklı yerinde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Jandarmalar, 738 kök Hint kenevirini imha edilmek üzere söktü. Hint kenevirlerini eken kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.