Düzce'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE'de polisin operasyonu ile ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce merkezde bir iş yerinden 800 TL para ve 3 adet arızalı cep telefonu, bir iş yerinden yaklaşık 2 bin TL'lik sigara ve bin 250 TL madeni para, Çilimli ilçesinde tuhafiye dükkanından 15 TL para, çay ocağından 150 TL para, başka bir iş yerinden 100 TL para, Sakarya'nın Hendek ilçesinde motosiklet, bir iş yerinden 2 bin 500 TL para ve saat, yine ayrı bir iş yerinden 400 TL para ve yapı marketten 240 TL para çalınması olayının şüphelileri M.S., S.Ç., K.E. ve M.A. yakalandı. 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.