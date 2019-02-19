Duyarlı hayvan severler, can dostları sahiplendi

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman’ın talimatları doğrultusunda son teknoloji cihazlarla donatılan ve modern bir görünüme kavuşan Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan can dostlar, duyarlı hayvan severler tarafından sahiplenildi.

Hafta içi 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaretlerin gerçekleştirildiği Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne gelen hayvan severler ziyaret sonrasında Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanları sahiplenmeyi de ihmal etmiyor. Açık kapı uygulaması ile vatandaşlar Rehabilitasyon Merkezini gezerek yetkililerden bilgiler alabiliyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri; “Belediye Başkanımız Vefa Salman’ın talimatları doğrultusunda bünyemize kazandırdığımız son teknoloji ekipmanlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca gelen talepleri ve istekleri de kısa sürede yerine getiriyoruz. Gelen taleplerin birçoğu mama talebi, kedi yuvası talebi ve bunların dışında benzer talep ve öneriler de yer alıyor. Ayrıca sokakta doğal ortamlarında yaşayan hayvanların 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kısırlaştırılması, küpelenmesi, aşılanması, tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirilmesini yapıyoruz. Sahiplenilmeyen hayvanlar ise yine bu yasa kapsamında alındığı bölgeye doğal ortamlarına bırakılmaktadır” dedi.



FOTOĞRAFLI