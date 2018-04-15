Düşerek yaralanan dağcıyı sağlık ekipleri kurtardı

Tolunay DUMAN/ TARSUS, (MERSİN), () - MERSİN'in tarsus ilçesinde, tırmanış yaptığı sırada düşerek yaralanan dağcı, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gülek Mahallesi Karboğazı mevkiinde tırmanış yapan Reha Bahtiyar, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Dağcı, mahsur kaldığı yerden kurtarılamayınca kurtarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden kurtarma ve 112 sağlık ekibi, kolundan yaralanan dağcıyı kurtarıp hastaneye kaldırdı. Bahtiyar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.