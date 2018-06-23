Durmuş, Türkiye Fırıncılar Federasyonu yönetiminde

İZMİR Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun genel kurulunda, yönetime seçildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulunda, mevcut başkan Halil İbrahim Balcı güven tazeledi. Yeni dönemde yönetim kurulunda ise Nejdet Durmuş, Esat Akkaya, Erol Güneş, Mehmet Emin Güngör, İbrahim Korkmaz, Refik Kumbasar, Mustafa Aslan, Kemal Akdağ yer aldı. Denetim Kurulu üyeleri ise Bekir Yurtbay, Mahmut Şenöz ve Cemalettin Coşkun'dan oluştu.

İzmirli fırıncılara 1976 yılından bu yana hizmet veren, yılların getirdiği tecrübe ve birikimi Türk fırıncısı için harcamaya devam edeceğini açıklayan Nejdet Durmuş, "Büyük emekler vererek kuruluşuna katkı koyduğumuz ve 1997 yılında hayata geçirdiğimiz federasyonu zaten ortak eserimiz olarak görüyordum. İzmir'de odada görevli olmadığım dönemlerde bile, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını yürüterek katkı koymaya ara vermediğim Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun yönetim kuruluna seçilmek benim için bir şereftir. Bu konuda hiçbir talebim yoktu. Başkanımız Halil İbrahim Balcı'nın jesti ve uygun görmesi neticesi görev bana tevdi edildi. Ben de en iyi şekilde üzerime düşen vazifeyi yerine getirmeyi sürdüreceğim. Biz bu işe ömrümüzü verdik, Allah utandırmasın" dedi.

SORUN ÇOK

Türk fırıncısının önemli sorunları olduğuna dikkat çeken Durmuş, "İzmir'de başarılı olduğumuz ekmek israfı, hijyen sorunu, kayıtdışı çalışanlar gibi pek çok sıkıntı Türkiye'nin farklı illerinde de yaşanıyor. Birlik ve beraberlik içinde fırıncı esnafının hak ve hukukunu korumak için özverili çalışmalar yapacağız. Konusuna hakim başkanımız Balcı ve birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerimizle başarılı sonuçlar alacağımıza gönülden inanıyorum" diye konuştu.

İZMİR, ()

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