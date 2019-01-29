Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltında

Muammer İRTEM/BURSA, () – BURSA’nın Mudanya ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde metanfetamin, uyuşturucu düzeneği ve uyuşturucu satışında kullanılan poşet ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alndı. Alınan bir ihbarı...

Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltında

Muammer İRTEM/BURSA, () – BURSA’nın Mudanya ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde metanfetamin, uyuşturucu düzeneği ve uyuşturucu satışında kullanılan poşet ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alndı.

Alınan bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya İlçesi Kumyaka Mahallesinde, içerisinde S.C., E.K.C. ve U.K.’nin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 20 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu düzeneği ile uyuşturucu satışı için kullanılan 89 adet kilitli küçük naylon poşet ele geçirildi. Şüpheliler, S.C., E.K.C. ve U.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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