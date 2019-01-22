Durdurulan araçta uyuşturucu ve çalıntı ürün ele geçirildi

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçtan bir miktar uyuşturucu maddeyle çalıntı malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akseki- Manavgat karayolu üzerinde İ.U.S.'nin (24) kullandığı 06 DS 2920 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü ve araçta bulunan E.K.'nın (23) şüpheli tavırlar sergilemesi sonucu adli makamlardan alınan izinle üzerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerin üzerinden 5 gram eroin ve 4 uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi.

Araç içinde yapılan aramada ise bagaj kısmında yaklaşık 30 kilo süzme bal, 20 kilo zeytinyağı, 10 kilo petek bal olduğunu tespit eden jandarma, şüphelilerin yapılan sorgusunda malzemeleri Manavgat'ın Taşkesiği Mahallesi'nde sahibini bilmedikleri bir dükkandan çaldıkları belirlendi.

'Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak', 'iş yerinden hırsızlık' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler ise dükkan sahibine teslim edildi.

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