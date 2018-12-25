Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya'ya 2 şüphelinin otomobille uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri plakası belirtilmeyen aracı dün akşam İncekum Mahallesi'nde durdurdu. Araçtaki H.U. ve M.O. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 12 gram eroin ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U. ve M.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.